الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد ثلاثة إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمال العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن عملية التحييد تمت بواسطة طائرات مسيرة في منطقة "زاب" شمالي العراق.

وأكد البيان استمرار العمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية بشمال العراق .ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها، داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.