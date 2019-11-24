العراق.. قائد عسكري سابق ينتخب محافظا لنينوى

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

انتخب مجلس محافظة نينوى، الأحد، الفريق الركن المتقاعد نجم الجبوري، محافظاً جديداً لنينوى بعد إقالة المحافظ السابق، منصور المرعيد.



وأفاد مراسل الخليج 365، أن مجلس المحافظة نينوى، صوت في جلسة استثنائية، على اختيار قائد العمليات السابق نجم الجبوري، محافظاً جديداً.

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وأضاف، أن المجلس انتخب الجبوري محافظا بعد حصوله على 23 صوتاً من أصل 24 عضواً حضروا الجلسة، من إجمالي 39 عضوا في المجلس المحلي لنينوى.



والأسبوع الماضي، صوت مجلس المحافظة على إقالة المحافظ منصور المرعيد، من منصبه.



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