محكمة إسرائيلية تصدر قرارا بحق الشيخ رائد صلاح الأحد

أسامة الغساني/الخليج 365
من المقرر أن تصدر محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا (شمالا)، الأحد، قرارها في التهم الموجهة للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل (مناطق 48).
وذكر موقع "عرب 48" أن محيط مبنى المحاكم في حيفا شهد حضورا واسعا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة العربية وأعضاء كنيست عن القائمة المشتركة.
وأفاد طاقم محامي الدفاع عن الشيخ صلاح أن أمن المحكمة رفض إدخال أكثر من 25 شخصا إلى قاعة المحكمة، قبيل السماح لهم في وقت لاحق، بضغط من طاقم الدفاع.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".
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