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مقتل مواطن بطلق ناري في الجوف

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شرطة منطقة الجوف تعرض مواطن بالعقد الثالث من العمر في ضاحية قارا لإطلاق نار مساء الاثنين الماضي، ما أدى إلى وفاته.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه لقلة المعلومات المتوفرة عن الحادث تم تشكيل فريق عمل لتكثيف البحث والتحري عن الجاني.

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وأشار إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من التعرف على الجاني وضبطه (مواطن بالعقد الثالث من العمر).

وأوضح أنه بسماع أقوال الجاني أقر بفعلته وتم الاستدلال على السلاح المستخدم (رشاش) بالحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الجوف حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .

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