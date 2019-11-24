طلاب بغداد إلى الساحات.. وقطع طرقات جنوباً

صحيفة الخليج الالكترونية

توجه عدد من طلاب الجامعات، الأحد، إلى ساحة التحرير في بغداد. وأفاد مراسل العربية بأن الهدوء الحذر يخيم على ساحات العاصمة العراقية ، إثر ليل من الاشتباكات التي لم تهدأ حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، وأدت إلى مقتل محتج وإصابة العشرات.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ توافد أعداد كبيرة من المحتجين مجدداً إلى العاصمة اليوم، وسط دعوات سابقة لعصيان وتظاهرات طلابية حاشدة، على الرغم من أن السلطات الرسمية أكدت أن الأحد هو يوم دراسي عادي.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء العراقية بقطع عدد من الجسور والطرق الرئيسية في مدينة النجف (محافظة النجف، تقع إلى الجنوب الغربي للعاصمة بغداد)