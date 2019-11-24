شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسقط الدعم عن أسرة المُستفيد الرئيسي حال وفاته؟.. «حساب المواطن» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن موقف المستفيدين التابعين من الدعم حال وفاة المستفيد الرئيسي.

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وأكد حساب المواطن أنه في حال وفاة المستفيد الرئيسي يتم نقل صرف الدعم على زوجته وصرف الدعم لباقي أفراد الأسرة، جاء ذلك رداً على مواطن تساءل عن موقف الأبناء من الدعم حال وفاة الأب وطريقة إلغاء حساب الأب ووضع الأم كرب أسرة.

ولفت البرنامج إلى أنه بمجرد تحديث البيانات في الأحوال المدنية بوفاة المستفيد الرئيسي يتم إلغاء حسابه تلقائياً دون إجراءات معينة من قبل أسرته، على أن يتم نقل الدعم للأم كمستفيد رئيسي بعد أن تقوم بالتسجيل واختيار الحالة الاجتماعية “أرملة”، وإضافة الأبناء التابعين لها.

وأكد برنامج حساب المواطن أن هناك مستندات تطلب من الأم في تلك الحالة وهي: “صك حصر الورثة أو صك ولاية، أو إثبات احتضان، أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم”.