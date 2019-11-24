شكرا لقرائتكم خبر عن لتمكين المتنزهين من إقامة الصلاة.. «الهيئة» توفر مصليات متنقلة على شواطئ جدة ورابغ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة منطقة مكة المكرمة مصليات متنقلة على شاطئ الساحل الغربي بمحافظة جدة ومحافظة رابغ وبعض الأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المتنزهين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي العصر والمغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت على المصلين بعض مطبوعات الرئاسة التوعوية، واستفاد من المصليات عدد كبير من المصلين.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة أعد برنامجاً لعمل المصليات المتنقلة في منطقة مكة المكرمة شملت المحافظات التي نفذ فيها برنامج الأمن الفكري.