شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس مرضي يُصيب طلاباً بمدرسة في تبوك.. و«الصحة» تُطمئن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:

قال إبراهيم العمري مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إن عدداً بسيطاً من طلاب إحدى المدارس بتبوك، أصيبوا بفيروس “كوكسكاي”، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الأبناء وملاحظة أي عارض مرضي واتباع التعليمات الطبية للوقاية والعلاج.

من جهتها، قامت صحة تبوك، ممثلة بإدارة الصحة العامة، بمتابعة حالات الطلاب المصابين وسرعة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشاره بين الطلاب والعاملين بالمدرسة وعزل جميع المصابين وحصر المخالطين، كما طالبت بتوجيه أولياء الأمور بمعالجة أبنائهم المصابين وعرضهم على الأطباء المعالجين بالمنشآت الصحية لعدم تقبل أولياء أمور الطلاب بعزل أبنائهم وعلاجهم لتلافي حدوث مضاعفات.

جدير بالذكر أنّ “فيروس كوكساكي” ينتمي إلى عائلة من فيروسات الحمض النووي الريبوزي الإيجابية غير المحاطة بغلاف الخيطية وهو من الفيروسات البيكورناوية، كما أنه من جنس الفيروسات المعوية التي تشمل أيضًا فيروس مرض شلل الأطفال وفيروس إيكو، ويتشارك فيروس كوكساكي العديد من الصفات مع فيروس شلل الأطفال.