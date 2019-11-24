شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تُجهز مفاجأة لمستخدمي أجهزة «أيفون» مطلع العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات:

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة متعلقة بمفاجآت شركة “أبل” المقبلة، التي سيكون أولها في شهر فبراير المقبل عندما تطلق هاتفها الاقتصادي “آيفون إس إي 2” .

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وأشار موقع “ديجيت” التقني المتخصص، إلى أن الشركة الأمريكية ستدعم هاتفها الاقتصادي بشريحة “إيه 13″، التي دعمت بها هاتف “آيفون 11”. كما ستطرحه بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 3 جيجابايت ، وسيتوفر هاتف “آيفون إس إي 2” بثلاثة ألوان (الفضي، والرمادي، والأحمر)، وبسعر يصل إلى 399 دولارًا أمريكيًّا.

على جانب آخر، لفت الموقع الأمريكي إلى أن “أبل” قررت أن تُدخل هاتف “آيفون 12 برو” حقبة جديدة في تاريخ هواتف “آيفون” الشهيرة ، موضحاً أن “أبل” تجهز لإطلاق هاتفي “آيفون 12 برو” و”آيفون 12 برو ماكس” خلال شهر سبتمبر 2020 المقبل.

وستدعم الشركة الأمريكية الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي “رام”، الأولى في تاريخ “أبل” بسعة تصل إلى 6 جيجابايت، كما ستدعم “أبل” هاتفي “آيفون 12 برو” و”آيفون 12 برو ماكس” بكاميرات استشعار ثلاثية الأبعاد، والتي ستربط لأول مرة التصوير الفوتوغرافي بتقنيات الواقع الافتراضي المعزز.