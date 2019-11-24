دراسة:طلاء الأظافر يسبَّب زيادة الوزن!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تؤدي مادة TPHP الموجودة بطلاء الأظافر إلى اختلال عمل الغدد الصماء وتسبّب اضطرابات في الهرمونات، بحسب ما كشفته دراسة علمية بجامعة "ديوك" Duke الأمريكية.



وأظهرت التجارب على الحيوانات أنّ هذه المادة تتسبّب في مشاكل بالإنجاب والنمو، كما ارتبطت بارتفاع معدّلات زيادة الوزن لدى البشر، بحسب الخبر الذي نشره موقع elle المتخصّص في الموضة والجمال.

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وأوضحت الدراسة أنّ مادة TPHP تستخدم في أكثر من ثلاثة آلاف نوع ملمعات من طلاءات الأظافر، مشيرةً إلى أنّ جسم المرأة يمتص هذه المادة السامة الموجودة بالعديد من مستحضرات التجميل.

من جانبه قال كيت هوفمان الباحث المشارك في الدراسة: "إذا كانت المرأة مضطرة لاستخدام طلاء الأظافر فيجب عليها تجنّب ملامسته للجلد لمنع امتصاص هذه المادة في مجرى الدم".

وطالب فريق العمل من خلال عريضة، الشركات المصنّعة لطلاء الأظافر بإزالة مادة TPHP من منتجاتها، كما قام الفريق بنشر قائمة من العلامات التجارية لطلاء الأظافر التي تحتوي على هذه المادة الخطيرة.