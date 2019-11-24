لن تصدق.. الصابون يؤثر على صحتك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تتخيل ذهابك للعمل دون أن تستحم؟ لا يتخيل الكثيرون أن يذهبوا إلى أعمالهم في الصباح دون الحصول على حمام دافىء للتخلص من التعرق والأوساخ باستخدام الماء والصابون.



وزعمت دراسة جديدة أجرتها طبيبة أمريكية أن الاستحمام المتكرر بالصابون يمكن أن يضعف جهاز المناعة لدى الإنسان.

وتقول الدكتورة روبين شوتكان من مركز الجهاز الهضمي الأمريكي للمرأة "إن الاستحمام المتكرر بالصابون، يجرد الجلد من البكتيريا النافعة، التي تحمينا من الإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية كالأكزيما وحب الشباب".

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وأشارت شوتكان إلى أن جسم الإنسان، يمتلك التريليونات من البكتيريا على الجلد والأمعاء تعرف باسم ميكروبيوم، وهي تؤثر على توازن صحتنا بشكل مباشر.

ويساعد التواصل المباشر مع الجراثيم، على تعليم هذه البكتيريا طريقة التمييز بين المخلوقات المجهرية المفيدة وتلك المسببة للأمراض بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

ولتجنب ذلك، توصى الدكتورة شوتكان بالصابون المعتدل المصنوع من المكونات العضوية، بخلاف الأنواع الأخرى من الصابون الحاوية على نسب عالية من المواد الكيماوية، والتي تؤدي إلى قتل البكتيريا المفيدة، وبالتالي حدوث خلل في التوازن الطبيعي للجسم.

وتؤكد على أنه من غير الضروري الاستحمام بالصابون بشكل يومي، فالماء وحده يكفي للتخلص من الأوساخ، باستثناء بعض المناطق التي تتعرق بشدة كأسفل الإبطين وبين الفخذين، في حين يكفي شطف باقي الجسم بالماء، حتى بعد ممارسة الرياضة.