إقبال كثيف على التصويت في انتخابات المجالس المحلية بهونج كونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشكلت طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في هونج كونج في الساعات الأولى من انتخابات المجالس المحلية التي بدأت الأحد، وسط حضور مكثف لشرطة مكافحة الشغب. وتشير الأرقام الأولية إلى مشاركة أكثر من 1.28 مليون مواطن بأصواتهم وهو أحد المعدلات القياسية للمشاركة إذ يمثل هذا الرقم نحو 30% ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، والبالغ عددهم 4 ملايين ناخب.

وأفادت مصادر صحفية بأن كثراً فضلوا التوجه مبكراً لمراكز الاقتراع خشية وقف التصويت في وقت لاحق، وذلك بعد6 شهور من الاضطرابات بالمدينة الخاضعة للحكم الصيني. وتحظى انتخابات المجالس المحلية باهتمام عالمي واسع باعتبارها مقياساً لمستوى الدعم الذي تحظى به إدارة كاري لام رئيسة هونج كونج التنفيذية. كما تعتبر "استفتاء"على حجم الدعم الذي تحظى به الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة حيث تعقد في وقت تواجه فيه المدينة أكبر أزمة سياسية خلال عقود.

تجدر الإشارة إلى أن شرارة الاحتجاجات كانت بسبب مساع لسن قانون كان سيسمح بإرسال مطلوبين للصين لمحاكمتهم، وتطورت سريعاً لتصبح دعوات تطالب بديمقراطية كاملة في أكبر تحد شعبي أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله للسلطة في 2012.