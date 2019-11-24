«قصر الوطن» يشارك في احتفالات اليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبو ظبي: ”الخليج 365”

تأكيداً لقيم الوئام والتعايش والمحبة، أعلن قصر الوطن؛ الصرح الثقافي والمعماري الأحدث في الدولة، عن افتتاح أبوابه للمرة الأولى أمام الجمهور خلال «اليوم الوطني ال48» للدولة؛ حيث سيتمكن الزوار من المشاركة في الاحتفالات، التي ينظمها القصر بهذه المناسبة، والتي يستضيف خلالها سلسلة من العروض والفعاليات، التي تحتفي بروح الاتحاد؛ وذلك اعتباراً من الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول 2019.

سيستهل القصر احتفالات هذا اليوم بموكب ترحيبي مع استعراض وحدات حرس الشرف على الأحصنة والدراجات النارية، وبمشاركة فرقة «سيمفونية الوطن»، التابعة لشرطة أبوظبي، ومع انتهاء الموكب، ستشهد القاعة الكبرى داخل القصر مجموعة من الفعاليات الاحتفالية عند الساعة 4:00 عصراً؛ حيث ستقدم «فرقة العيالة» أجمل الرقصات الشعبية، التي تجسّد قيم الإمارات وتراثها الأصيل، كما سيقدم الفنان الإماراتي المميز أحمد المنصوري مجموعة من الأغاني الإماراتية الشعبية، بما فيها أغنية حصرية ألفها ولحنها خصيصاً لقصر الوطن.

وسيكون للصغار نصيبهم من المرح والترفيه خلال هذه المناسبة؛ حيث ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في الأنشطة التفاعلية المختلفة؛ مثل: جلسات تعليم أساليب ارتداء «الحمدانية» ولفها حول الرأس، والمشاركة في المسابقة الخاصة بها في تجربة هي الأولى من نوعها في قصر الوطن، كما سيتمكن الزوار الصغار من المشاركة في جلسات تعليم رقصة العياله التي تجسّد قيم وتراث الدولة؛ احتفالاً بهذه المناسبة الغالية.

كما سيتألق المبنى الخارجي لقصر الوطن بألوان العلم الإماراتي في احتفالية فريدة ستضيئ خلالها شلالات من الأنوار المتلألئة بألوان الأخضر والأحمر والأبيض والأسود لتعكس الفرحة بالإنجازات، التي تحققت طوال مسيرة الاتحاد، وتجسد الآمال والطموحات التي تسمو إليها مسيرة الوطن.

ويشكل معرض الصور الرقمية «ذا جاليري» الإضافة الأحدث على المعالم والفعاليات المميزة التي يحتضنها قصر الوطن.

وستبدأ احتفالات اليوم الوطني في قصر الوطن بموكب ترحيبي ينظم من الساعة 1:00 لغاية 1:30 ظهراً، في الساحة الخارجية للقصر، وسيقام الحفل الخاص بالفنان الإماراتي من الساعة 3:30 لغاية 4:30 عصراً في القاعة الكبرى، وعقب ذلك ستنظم رقصات العيالة كما ستقام جلسات تعليم ارتداء «الحمدانية» المميزة بين الساعة 4:30 لغاية 5:00 مساءً.

وسيفتتح قصر الوطن أبوابه اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً لغاية الساعة 8:00 مساءً، على أن يكون آخر موعد لدخول الزوار عند الساعة 7:00 مساءً.