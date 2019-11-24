شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على مؤشرات زيادة مشاركة المرأة السعودية فى سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الرياض السعودية "إنفوجراف"، يرسم مؤشرات زيادة مشاركة المرأة السعودية فى سوق العمل.

وقالت الصحيفة فى تقريرها، إنه تعزيز لدور برنامج التحول الوطني في دعم المرأة في سوق العمل وتنمية الاقتصاد وتشجيعها لدخول سوق العمل تم إسناد هدف استراتيجي بقيادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم المرأة بشكل خاص، وهو «زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل» من خلال عدة مبادرات منها مبادرة «تشجيع العمل عن بعد»، والتي تهدف إلى خلق أسلوب مِرن في التوظيف للاواتي يصعُب عليهُن الوجود في مقر العمل، وذلك من خلال منح أصحاب العمل قناة عصرية لإدارة وتفعيل القوى البشرية بطريقة أكثر كفاءة من الجوانب المالية والتشغيلية، ومبادرة «تشجيع العمل المرن» والتي تهدف إلى زيادة عدد العاملين بدوام مرن (بالساعة) في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مبادرة «التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل» والتي تهدف إلى تطوير برامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتمكين الباحثات عن العمل من إيجاد الفرص الملائمة، حيث يتكون البرنامج من تدريب على رأس العمل من قبل الشركة الموظفة بالتوازي مع برنامج تدريبي لتطوير مهاراتهن الفنية والشخصية.

وبحسب تقرير الصحيفة السعودية، فإن هناك مبادرات تُمكن المرأة وتساهم في استقرارها الوظيفي من خلال تنفيذ حلول معالجة لبعض التحديات التي تواجهها مثل المواصلات والتنقل من خلال مبادرة «توفير خدمات الرعاية لأطفال النساء العاملات»، ومبادرة «دعم وتسهيل نقل المرأة».

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انفوجراف

كما أن برنامج التحول الوطني السعودى يسعى إلى دعم عمل المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص، والتي تُعنى بتمكين وتدريب المرأة لتقلد المناصب العليا ومن أهمها مبادرتي «التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية»، ومبادرة «تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي».

ويتطلع برنامج التحول الوطني إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة من خلال الأهداف المدرجة تحت برنامج التحول الوطني والمسندة إلى الجهات التنفيذية المعنية وذلك لتحقيق رؤية الوطن 2030.