شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية يلتقى بوزير الدولة الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عواد بن صالح العواد، فى الرياض اليوم، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية عضو البرلمان الاتحادى الألمانى نيلسن آنن، وذلك على هامش ندوة أقامتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، استعرض الجانبان الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

وأبرز العواد خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.