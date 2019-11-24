شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إيران تنتهج رؤية ظلامية وممارساتها فى المنطقة تعيق الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير، أن إيران تنتهج رؤية ظلامية وأن ممارساتها فى المنطقة تعيق الأمن والاستقرار.

وحمل الجبير، خلال مشاركته فى جلسة "الدبلوماسية الدفاعية والاستقرار الإقليمى" بـ"حوار المنامة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إيران مسئولية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية فى بقيق وخريص، وقال "إننا لا نريد حربا، لكن إيران بحاجة إلى محاسبة"، محذرا من محاولة استرضاء إيران من خلال الحوار.

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وشدد الجبير، على ضرورة أن تتخلى إيران عن سلوكها الظلامى، واحترام سيادة الدول والقانون الدولى، مؤكدا أنها دولة تحريضية تهدد النظام الدولى، وأن مفتاح الاستقرار هو الردع والتصميم الثابت من جانب المجتمع الدولى على ضرورة مواجهة النهج الظلامى الإيرانى وتشديد العقوبات عليها.

وتنظم وزارة الخارجية البحرينية، "مؤتمر حوار المنامة" فى دورته الـ 15، بالتعاون مع المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، ويشارك فيه عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، ورجال الأعمال، والشخصيات الدولية، والاقتصاديين، والسياسيين، والمفكرين الاستراتيجيين من دول العالم ، لتبادل وجهات النظر إزاء أهم التحديات.