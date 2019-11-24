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الجيش السورى يستعيد السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بأن وحدات من الجيش السورى استعادت السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب الجنوبى الشرقى، بعد معارك عنيفة مع إرهابيى تنظيم جبهة فتح الشام "النصرة سابقا".

 

وكانت وحدات من الجيش السورى، قد أحكمت سيطرتها، فى الـ14 من نوفمبر الجارى، على قرية "اللويبدة غربية" و"تل خزنة" بريف إدلب الجنوبى الشرقى، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

 

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