شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وحدات من الجيش السورى، قد أحكمت سيطرتها، فى الـ14 من نوفمبر الجارى، على قرية "اللويبدة غربية" و"تل خزنة" بريف إدلب الجنوبى الشرقى، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يستعيد السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.