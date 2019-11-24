شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى : مساعدات إنسانية لمدينة "الحسكة" السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن الضابط فى مركز المصالحة الروسية فى سوريا أليكسى سيرجييف، قوله " إن مركز المصالحة الروسية فى سوريا قام اليوم بتوزيع مساعدات إنسانية لأول مرة فى مدينة الحسكة بشمالى البلاد، حيث تم توزيع أكثر من ألف طرد غذائى، يشمل الدقيق والسكر والأرز والشاى والحليب المكثف".

وأشار سيرجييف، إلى أن هذه المساعدات الإنسانية ضرورية للسكان المحليين، وأفاد بأن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتأمين الحملة الإنسانية التى بلغ وزنها نحو 6 أطنان.

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يُشار إلى، أن مركز المصالحة يوزع المساعدات الإنسانية لأول مرة فى هذه المناطق، بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم بين تركيا وروسيا.

كانت روسيا وتركيا، قد وقعتا فى 22 أكتوبر الماضى مذكرة تفاهم من 10 بنود، وعلى وجه الخصوص، بشأن إدخال وحدات فرعية تابعة للشرطة العسكرية الروسية وخدمة الحدود السورية على الجانب السورى من الحدود مع تركيا خارج منطقة عملية "نبع السلام" التركية ، وذلك بمهمة المساهمة فى انسحاب الفصائل الكردية مع أسلحتهم إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية.