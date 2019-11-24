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الحكومة العراقية تكشف عن تقديم ملفات الفساد إلى لجنة النزاهة فى كافة المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية وليم وردة، عن تقديم كافة ملفات الفساد إلى لجنة النزاهة النيابية فى كل المحافظات العراقية.

 

وقال وليم، فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأحد، إن "الحكومة العراقية جادة فى محاسبة كل المتورطين والمتهمين فى قضايا فساد من بينهم وزراء سابقين ومحافظين وشخصيات من هيئات مختلفة ورجال أعمال فى البلاد". 

 

وأشار المتحدث العراقى، إلى تقديم الكثير من الشخصيات إلى المحاكم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم فساد فى البلاد، دون أن يشير إلى هوية هذه الشخصيات.

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وحول التعديل الوزارى، أكد وليم وردة، أن مسألة البحث عن مرشحين يتمتعون بالنزاهة ومقبولين من الشارع العراقى تعد من أهم الأسباب التى أدت إلى تأخر التعديل الوزارى فى البلاد.

 

ويأتى هذا، فى الوقت الذى تشهد فيه العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، منذ أواخر الشهر الماضى، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ، فضلاً عن المطالبة بالإصلاح .

 

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