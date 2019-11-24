شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني أضم» يُنقذ مواطناً احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته بوادي الكفو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بأضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، فجر اليوم، من إنقاذ مواطن احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته بوادي الكفو، وتم إخراجه وهو بصحة جيدة.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت عن وفاة شخص وإنقاذ آخرين من بطون الأودية والتجمعات المائية؛ وذلك على إثر الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة يوم الجمعة وصباح أمس السبت.