تعرف على أسباب تأخر النطق عند بعض الأطفال!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أثبتت دراسة كندية حديثة أن تأخر النطق لدى الأطفال يتأخر بسبب وضع "السكاتة" في فم الطفل، مما يتسبب في تأخر قدرته على الحديث وفهم واستخدام اللغة بالشكل المتعرّف عليه، بحسب ما جاء في صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وتطرّقت الدراسة أيضاً إلى الأطفال الذين يلعقون أصابعهم ، فهم أيضاً معرّضون لتأخر النطق.
حيث كشفت الدراسة أن "السكاتة" تعوق حركة طرف اللسان لدى الطفل، فلا يستطيع بعد ذلك نطق حرف "D" ولا يستطيع تمييزه ولكن في حال تحرّر لسانه يمكنه أن يميّز الحرف وينطقه.
يذكر أن مرض تأخر النطق لدى الأطفال سببه إصابة للسلسلة الكلامية تظهر على مستوى الإنتاجات اللفظية للطفل، فيتأخر في البدء بنطق كلمة ذات معنى في الوقت المفروض لذلك وينتج عنه قصور في تنظيم و تركيب الكلام و التحدث بجمل غير مفيدة و استخدام الكلمات و الأفعال و الضمائر في أماكن غير مناسبة لها.
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