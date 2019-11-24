اختيار الأطعمة المناسبة تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على التركيز!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

المشكلة الشائعة بعد استراحة الغداء في يوم عمل هي الشعور بالنعاس. والحل ليس دائماً في القهوة، إليك بعض النصائح التي تحافظ على التركيز ويقظة الذهن يمكنك عملها خلال استراحة الغداء:



الأطعمة المناسبة، يلعب اختيار الأطعمة المناسبة دوراً هاماً في الحفاظ على التركيز، وتجنب الشعور بالكسل والنعاس، عند ارتفاع ثم انخفاض مستوى السكر في الدم تتأثر الإنتاجية، ويحدث عدم التركيز.

في الصباح الأفضل اختيار الأطعمة ذات المستوى المنخفض بالنسبة لمؤشر السكر، والتي تطلق الجلوكوز ببطء فلا تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، لعمل ذلك تناول وجبة خفيفة صحية مثل التفاح أو العصير الطبيعي. تجنب رقائق البسكويت والحلويات لأنها تحتوي عل السكر والدهون، ويمكن أن تمنحك نشاطاً سريعاً يعقبه شعور بالخمول.

في الغداء اجعل الأولوية للأرز الأسمر بدلاً من الأبيض وتحكم في كميته، وتناول الخضروات المشوية وليس المقلية، وكذلك السمك والدجاج المشوي بدلاً من المقلي، أفضل الحلويات بعد الغداء هي الشوكولا الداكنة، لأنها تزيد التركيز.

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غادر مكتبك، لا تأكل مقابل شاشة الكمبيوتر على مكتبك، اذهب إلى المقصف أو إلى أي مكان، والأفضل أن تتناول الغداء بصحبة زميل لتتبادلا الحديث أثناء الطعام فتحافظ على مستوى تركيزك.

تنفس من بطنك، بعد الغداء، وقبل أن تعود إلى مكتبك املأ رئتيك بالهواء إلى أقصى حد عن طريق التنفس من البطن،امنح جسمك مزيداً من الأكسجين لتقلل الشعور بالتعب والخمول بعد الأكل.

الغفوة، إذا استطعت حاول أخذ غفوة لمدة 10 دقائق أو أكثر لتجدد نشاطك، أو أغلق عينيك لبعض دقائق.

التنزه، حاول أن توفر 10 - 15 دقيقة من ساعة الغداء لتذهب في نزهة، والأفضل أن تمشي في مكان به زهور،حرق بعض السعرات الحرارية عن طريق المشي يجدد النشاط واليقظة.

تجنب الكثير من الكافيين، ينصحك خبراء التغذية بعدم تناول القهوة قبل مرور ساعتين على وجبة الغداء، لذلك لا تتسرع وتشرب القهوة أو الشاي بعد الأكل لتمنح جسمك فرصة امتصاص الحديد الموجود في الطعام، إذا كان أمامك 4 ساعات من العمل أو أكثر بعد الغداء لا تلجأ للقهوة بعد الأكل على الفور، وإلا ستحتاج إلى شرب أكثر من فنجان قهوة، وستزيد الجرعة الزائدة من الكافيين من التوتر، خاصة إذا كنت قد تناولت القهوة مرة أو اثنتين قبل الغداء.