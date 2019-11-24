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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون:هكذا تفقد المرأة قوّتها في العمل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
خلص باحثون إلى أن النساء اللواتي يغضبن في العمل يفقدن قوة التأثير على زملائهن، وأشارت الدراسة، إلى انه في الوقت الذي يكون للرجال فيه تأثير قوي على زملائهم في العمل عندما يبدون غضبهم، يحدث العكس تماماً مع النساء.
وفي محاكاة لمهمة هيئة المحلفين تشمل 210 مشاركين، أصبح المحلفون أقل ثقة في قراراتهم في حال غضب أحد المحلفين الرجال خلال إبداء رأي مخالف. ولكن إذا أعربت إحدى عضوات هيئة المحلفين عن غضبها تفقد تأثيرها ويصبح الآخرون أكثر ثقة بشكل كبير في قراراتهم، حتى ولو كانت المرأة الغاضبة تبدي نفس الرأي والانفعال اللذين بدرا من الرجل الغاضب.
وأفادت الدراسة بأن المرأة الغاضبة لا ينظر لها بعين الاحترام ولكن تعتبر عاطفية على نحو مبالغ فيه، فالإعراب عن الغضب قد يؤدي بالرجال إلى اكتساب التأثير على الآخرين وبالنساء إلى خسارته.
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