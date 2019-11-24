باحثون:هكذا تفقد المرأة قوّتها في العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

خلص باحثون إلى أن النساء اللواتي يغضبن في العمل يفقدن قوة التأثير على زملائهن، وأشارت الدراسة، إلى انه في الوقت الذي يكون للرجال فيه تأثير قوي على زملائهم في العمل عندما يبدون غضبهم، يحدث العكس تماماً مع النساء.

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وفي محاكاة لمهمة هيئة المحلفين تشمل 210 مشاركين، أصبح المحلفون أقل ثقة في قراراتهم في حال غضب أحد المحلفين الرجال خلال إبداء رأي مخالف. ولكن إذا أعربت إحدى عضوات هيئة المحلفين عن غضبها تفقد تأثيرها ويصبح الآخرون أكثر ثقة بشكل كبير في قراراتهم، حتى ولو كانت المرأة الغاضبة تبدي نفس الرأي والانفعال اللذين بدرا من الرجل الغاضب.

وأفادت الدراسة بأن المرأة الغاضبة لا ينظر لها بعين الاحترام ولكن تعتبر عاطفية على نحو مبالغ فيه، فالإعراب عن الغضب قد يؤدي بالرجال إلى اكتساب التأثير على الآخرين وبالنساء إلى خسارته.