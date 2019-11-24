ما هي الطريقة الصحيحة للنهوض من الفراش؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني المرء في بعض الأحيان من آلام مفاجئة في الظهر، على سبيل المثال بسبب النهوض من الفراش بشكل خاطىء.

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وعن كيفية النهوض من الفراش بشكل صحيح، أوضح جراح العظام الألماني "راينهارد شنايدرهان"، أنه ينبغي الاستدارة أولاً إلى الجانب باتجاه حافة السرير، ثم وضع القدمين على الأرض.

وبعد ذلك، يتم نصب الجزء العلوي من الجسم ببطء، ثم النهوض من الفراش، ويمكن أيضاً تهيئة الجسم لبداية اليوم بشكل مفعم بالنشاط والحيوية من خلال ممارسة تمارين المد والإطالة.