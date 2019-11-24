احذر..الشاي بالحليب مضر بالصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أجرى العلماء مقارنة بين الشاي والقهوة تهدف الى تحديد ايهما أكثر ضررا للجسم.



بينت نتيجة المقارنة بين الشاي والقهوة التي أجراها علماء من الولايات المتحدة أن تناول الشاي بالحليب لا يفيد الجسم ابدا. كما بينت النتائج التي توصل اليها الفريق العلمي أن القهوة أكثر فائدة من الشاي.

واتضح ان نسبة الكافيين في القهوة والشاي متساوية وكذلك نسبة المغنسيوم المفيد للجسم، ذلك أن كل فنجان من القهوة يحتوي على 0.6 غ من البروتيين و1 بالمائة من الكالسيوم غير الموجود في الشاي.

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كما تحتوي القهوة على 1.4 بالمائة من الفسفور و4 بالمائة من مادة الكولين (التي تفيد اغشية الخلايا) و7 بالمائة من البوتاسيوم .

في حين أن نسب هذه العناصر في الشاي تبلغ على التوالي: 0.5 بالمائة، 0.5 بالمائة و5 بالمائة .

أما الشيء الوحيد الذي يتفوق فيه الشاي على القهوة فهو نسبة حمض الفوليك حيث يحتوى الشاي على 6 بالمائة منه مقابل 2 بالمائة في القهوة.

كما تبين أيضا أن تناول الشاي بالحليب لا يفيد الجسم لأنه يسبب هدر الميزات الايجابية للشاي والقهوة اللذين يفيدان الجسم عند تناول كل منهما على انفراد.