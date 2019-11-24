احذر.. قائمة المواد الغذائية الخطرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

سبق أن حذر العلماء من أن العديد من المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان بصورة منتظمة يمكن أن تشكل خطورة على حياته.



والآن وضع الخبراء قائمة بهذه المواد الغذائية الخطرة على حياة الإنسان، التي من ضمنها البطاطا وسمك التونا.

وضع العلماء هذه القائمة استنادا إلى المعطيات التي حصلوا عليها خلال عدد من الدراسات والبحوث العلمية.

فمثلا ادرجت البطاطا ضمن هذه القائمة بسبب المواد السامة الموجودة في أوراق وسيقان نباتاتها، حيث تتوغل هذه المواد السامة الى داخل الدرنات وخاصة عند تعرضها لأشعة الشمس، مما يسبب تناولها تسمم الشخص الذي يتناولها. لذلك ينصح الخبراء بعدم تناول البطاطا ذات اللون الأخضر لكونها سامة جدا.

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أما سمك التونا، فإنه ادرج ضمن هذه القائمة بسبب نسبة الزئبق العالية في جسمه، لأنه كما هو معروف الزئبق من المعادن الثقيلة وسام جدا للإنسان، ويتراكم في جسم سمك التونا بنسبة عالية تصل الى عشرة أضعاف نسبته في الأسماك التي تشكل غذاءه. فمثلا يحتوي سمك الرنجة على اقل من 0.01 جزء من المليون، في في سمك القرش يصل الى جزء واحد من المليون.

كما ادرج الخبراء في القائمة إضافة الى البطاطا الخضراء وسمك التونا، العسل غير المصفى ونوى عدد من الفواكه مثل التفاح والمشمش والخوخ والدراق وغيرها.

هذه النوى تحتوي على نسبة عالية من سم السيانيد، الذي يتراكم في جسم الإنسان وعند بلوغه مستوى معينا يسبب اضطراب في عمل خلايا الجسم.

أما المذاق المر لنوى الفواكه فسببه مادة أميغدالين التي تعتبر المصدر الرئيسي لحمض سيان الماء "سيانيد الهيدروجين"، حيث ان تناول 40 غم من اللوز المر أو 100 غم من نوى المشمش يسبب تسمما قاتلا.