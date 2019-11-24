عصير سحري يقضي على الدهون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعد مشكلة السمنة وزيادة الكرش من أكثر الاسباب التي تسبب الاضطراب النفسي لمعظم الذين ازداد وزنهم ويشعرون أنهم في عنق الزجاجة بعد أن استعملوا العديد من الطرق للتخلص من السمنة والكرش بدون نتائج ايجابية وهدروا الكثير من المال والوقت والمشكلة الأكبر هي السمنة المفرطة في أكثر من مكان في جسم الانسان.



فمعظم الرجال والسيدات يعانون من زيادة منطقة الكرش والأرداف وهنا نقدم لكم حل بسيط للتخلص من الدهون والسمنة بدون أي مجهود أو تعب بسبب التمارين الرياضية فهو عبارة عن عصير عجيب يزيل الشحوم من الكرش ويتكون من مواد طبيعية 100% ولة فوائد في اذابة الشحوم المتمركزة حول الكرش فيصبح شكلك اكثر رشاقة كما أيضا يفقدك خمسة كيلو من وزنك .

واليكم مكونات العصير السحري

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1- ملعقة عسل كبيرة

2- ملعقة مبشورمن الليمون

3- ملعقة كركم

4- كوب دافئ من الماء

طريقة التحضير.

نقوم بخلط جميع هذة المكونات فقط وستحصل على أجمل وأسهل عصير وذو طعم لذيذ فقط تقوم بشرب هذا العصيرمرتين في صباح اليوم علي الريق والثاني قبل النوم مباشرة وتكرر حتى تصل الى النتيجة الفعالة.