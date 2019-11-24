شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأسباب التي تشجع المرأة على الارتباط بالرجل الأصلع! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تختلف معايير اختيار زوج المستقبل من امرأة إلى أخرى، ففي حين ترغب بعض النساء بالارتباط بالرجل الوسيم الذي يتحلى بإطلالة مميزة، تفضل أخريات البحث عن الجوهر أكثر من المظهر الخارجي.



وعلى الرغم من أن الشعر يضفي لمسة من الأناقة على مظهر الرجل، إلا أن بعض النساء على استعداد للزواج بالرجل الأصلع، لما يتمتع به من صفات قد يفتقد إليها باقي الرجال.

وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي تشجع المرأة على الارتباط بالرجل الأصلع بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني:

1- الجدية والصرامة:

يبدو الرجل الأصلع أكثر جدية وصرامة ويتمتع بشكل رجولي قد يفتقر إليه الكثير من الرجال، وإذا كنت تفضلين صفات الرجولة على الجمال والوسامة، فربما يكون الرجل الأصلع خيارك المفضل.

2- السيطرة:

أظهرت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يحلقون شعرهم بالكامل أو يعانون من الصلع يتمتعون بشخصية قوية مسيطرة، وهو ما تفضله الكثير من النساء.

3- ثبات المظهر:

لا يحتاج الرجل الأصلع إلى تصفيف شعره عند الاستيقاظ في الصباح لتحسين مظهره، فهو يتمتع بمظهر ثابت لا يتغير طوال الوقت.

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4- عدم ملاحقة صرعات الموضة:

لن يضطر الرجل الأصلع إلى ملاحقة أحدث التسريحات، وبالتالي لن يسعى إلى إرضاء الآخرين، فزوجته هي الإنسان الوحيد الذي يهتم به ويطلب وده ورضاه.

5- الرضى بالمظهر:

لا يشغل مظهر الرجل الأصلع تفكيره كثيراً، فعند النظر في المرآة لن يشاهد أي تغيير يستحق الاهتمام، فهو سيكون راضياً ومقتنعاً بمظهره، ولن يشعر بالقلق من فقدان شعره أو فساد تسريحته عن النظر في المرآة.

6- توفير النقود:

ينفق بعض الرجال أمولاً طائلة على قصات الشعر وشراء الكريمات والشامبوهات وغيرها من مستحضرات العناية بالشعر، إلا أن الرجل الأصلع يمكنه أن يوفر جميع هذه النفقات لصالح أشياء أكثر أهمية في حياة الأسرة.

7- لن ينافسك على الحمام أو التسريحة:

من الميزات الأخرى للرجل الأصلع أنه لا يحتاج إلى مكان واسع للاحتفاظ بمستحضرات العناية بالشعر على التسريحة أو الحمام، لذلك سيترك لك الساحة خالية لتضعي ما تشائين من هذه المستحضرات.

8- القبعات:

يميل الكثير من الرجال الذين يعانون من الصلع إلى ارتداء القبعات، ويمنحهم ذلك مظهراً أكثر أناقة، كما أن القبعة عادة ما تلائم الأصلع بشكل أفضل من صاحب الشعر الكثيف.