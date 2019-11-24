الأسباب التي يرجع إليها رائحة الفم الكريهة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من أغرب الاشياء التي تلفت الانتباه ان رائحة الفم الكريهة، والتي قد تزعج اغلب من حول صاحب هذه الرائحه الا نها لا تزعج الشخص نفسه، ولا يكاد يلتفت اليها اصل.



ويطلق الأطباء على هذه الظاهرة اسم التأقلم حيث ان انف الشخص وفمه يرتبطان معا، فيعتاد الشخص مع الوقت على الرائحه، ويتأقلم معها، فلا تكاد تسبب له اي ازعاج .

وتتعدد الاسباب التي يرجع اليها رائحة الفم الكريهة مثل :

وجود اصابة بالاسنان .

وجود مرض بالفم مثل التقرحات و الالتهابات .

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تناول اطعمة تتكون من الثوم و البصل .

تعرف على الفوائد الرهيبة لتناول الثوم في طعامك

يزيد التدخين من رائحه النفس الكريهة .

تزيد الخمور ايضا من رائحه الفم الكريهة .

ولمعرفة هل رائحة فمك كريهة ام لا، قم بوضع بعض من لعابك على ظهر يدك، وانتظر لحظات لتجف ثم قم بشم رائحه يدك لتعرف على الرائحه و نوعها كريهة ام لا ؟..

رائحه الفم الكريهة لا ينجح معها استخدام الفرشاة والمعجون، حيث سرعان ما تعود الرائحه مرة اخرى للظهور، ولكن الحل الامثل لها هو علاج اسبابها والعمل على تلافيها فيجب علاج الاسنان، واستعمال المضمضة، والغرغرة بانتظام ، او عمل محلول ملحى في المنزل واستعمله للمضمضة حيث يعمل على قتل الميكروبات.

كما يجب الابتعاد عن الاطعمة التي تحتوى على الثوم والبصل وبقية الاطعمة ذات الروائح النفاذة .