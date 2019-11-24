أسهل طريقة لعمل الزيتون المخلل في البيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الكثير من الناس لا يستطيع الاستغناء على المخللات على مائدة طعامه ومن أكثر أنواع المخللات التي يقبل عليها الناس هي الزيتون المخلل بأنواعه الأخضر والأسود وقد ثبت علميا أن للزيتون أهمية غذائية عالية جدا.



مقادير الزيتون الأخضر المخلل هي:

كيلو زيتون، ثلاثة أكواب مياه، نصف كوب ملح خشن، فصين ثوم، فلفل حامي، نصف كيلو ليمون، كوب من زيت الزيتون، كوب خل.

طريقة التحضير مخلل الزيتون الأخضر كما يلي :

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غسل الزيتون جيدا بالماء ثم نقعه فترة لا تقل عن ثلاثة أيام مع تغير الماء بشكل مستمر.

وضع نصف كميلة الليمون المجودة في الخلاط وضربهم مع ثلاثة أكواب الماء.

تقطيع باقي كمية الليمون المجودة على شكل حلقات.

وضع طبقة من الزيتون وفوقها طبقة من الملح الخشن وفوقها طبقة من الليمون المقطع حلقات ورصهم فوق بعض بهذا الترتيب.

وطع عليهم عصير الليمون ثم وضع نصف كوب زيت الزيتون حتي يعطى مظهرا جيدا.

أتركية لمدة ثلاثة أسابيع حتى ينضج ثم بعدها يمكنك تقديمه على مائدة طعامك.