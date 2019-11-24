شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيل سريعة لتسهيل الحياة اليومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قد تحتاجين إلى حلول سريعة تساعدك على مواجهة مشكلة ضيق الوقت، خصوصاً في الفترة الصباحية، قبل الذهاب إلى العمل.

إليك هذه الحيل :- - دهن مكان تمزّق جواربك بطبقة من طلاء الأظافر الشفّاف، إذا لاحظت ذلك، فهو يحول دون اتساع رقعة التمزق مباشرة. Advertisements - الاستعانة بورق الجرائد ووضعه داخل الأحذية للتخلص من الروائح المزعجة والاحتفاظ بشكلها. - تعليق الملابس داخل الحمام أثناء أخذ دشّ سريع، لأن البخار يساعد على إعادة شكل الملابس كما كان. - فرك السحّاب العالق بشمعة من الداخل والخارج ليسهل انزلاقه.

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