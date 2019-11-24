تكلفة الرحلة بمروحية «أوبر» أقل منها بسيارتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أوبر تكنولوجيز» للنقل أنه يمكن لمستخدمي خدمة «أوبر كوبتر»، أو التاكسي الطائر استئجار طائرة هليكوبتر في ساعات الذروة للوصول من منطقة مانهاتن إلى مطار جون إف. كينيدي الدولي بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، في أقل زمن ممكن وبتكلفة تقل عن تكلفة الرحلة بسيارات الشركة.

ووفقاً لأسعار «أوبر»، تبلغ تكلفة الرحلة التي تستغرق مدتها 8 دقائق نحو 108.98دولار أمريكي - أي أقل بمقدار الثلث عن تكلفة الرحلة بالسيارة عبر خدمة «أوبر بلاك» والتي تبلغ 163.11 دولار عن نفس المسافة، وأعلى قليلاً من رحلات «أوبر إكس» والتي يصل سعرها إلى 100.35دولار.

وكما هي الحال مع خدمات أوبر الأخرى، فإن سعر الرحلة يختلف باستخدام طائرات الهليكوبتر، وفقاً للموقع وتوقيت الرحلة ضمن عوامل أخرى، ولكن الشركة تقدم على منح خصومات كبيرة لرحلاتها في ظل السعي لتحقيق أرباح بحلول نهاية العام 2021.