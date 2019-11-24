«أوركسترا بلازا فرانسيا» فــي أمسية بأبوظـبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

شهد مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي، مساء أمس الأول، حفل «أوركسترا بلازا فرانسيا»، لأول مرة في الإمارات، والذي يعتبر الحفل الختامي ضمن الموسم الافتتاحي للشهر الجاري.

وقدمت الفرقة عدداً من المقطوعات المتنوعة الجميلة التي أطربت الحضور. وتفاعل الجمهور مع الأداء والرقص الذي قدمته المطربة كاثرين رينجر من فرقة «ريتا ميتسوكو الفرنسية» خاصة مع أغنية «باربارا مونيكا». وتعد فرقة «أوركسترا بلازا فرانسيا»، مشروعاً موسيقياً عالمياً لثلاثة من مشاهير الموسيقى بقيادة رينجر.

واستلهمت الفرقة أعمالها من تقاليد أوركسترا الرقص، «las tipicas»، التي تعود تاريخياً إلى نمط التانجو الأرجنتيني.

واستضاف مسرح المجمع مساء الخميس الماضي فرقة «47SOUL» التي قدمت مجموعة من الأغنيات العربية والموسيقى الأجنبية ممزوجة بإيقاعات وألحان وتوزيع مختلف عن طريق أجهزة موسيقية إلكترونية مع آلتي الجيتار والطبلة.