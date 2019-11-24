ورشة للخط العربي في «خولة للفن والثقافة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «مؤسسة خولة للفن والثقافة» المنصة الفنية التي أسستها حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي في أبوظبي لرعاية فن الخط العربي بجميع مدارسه واتجاهاته مساء أمس ورشة فنية بمقرها في معسكر آل نهيان بأبوظبي قدمها وأشرف عليها الفنان التونسي الرائد نجا المهداوي وشاركت فيها مجموعة من الفنانات الشابات الراغبات بتعلم فن الرسم على أصوله.

وتضمنت الورشة عرضاً لفيلم وثائقي حول أهم أعمال الفنان الذي سبق أن عرضها في المجمع الثقافي بأبوظبي وفي غيرها من الدول.

وأشاد المهداوي في بداية الورشة الفنية بالفعاليات الثقافية والفنية التي تجري في العاصمة أبوظبي ومنها «فن أبوظبي» الذي يستضيف عدداً كبيراً من أهم أعمال الفنون في العالم.

وقال: «إن أبواب المتاحف العالمية أصبحت مفتوحة أمام الفنون العربية التي يدخل فيها التراث، وهذا يؤكد أن التراث العربي لم يمت، بل ويمارس دوراً مهماً في استنهاض مختلف الفنون» موضحاً أنه لم يعد يركن إلى التراث الحرفي والمدرسي، بل عمل من خلال العلامة الحروفية على تحرير الشكل الفني من التقليد الزخرفي»