60 % نسبة المشاركة في انتخابات «الاستشاري»

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أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس وصلت إلى 59.4 في المئة من مجموع عدد الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 26 ألفاً و600 ناخب وناخبة في تسعة مراكز انتخابية تغطي مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وتقدم المستشار ابن نصار إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بخالص التهاني والتبريكات؛ بمناسبة نجاح العملية الانتخابية للإمارة، وتحقيق هذه النسبة القياسية، بعد الانتهاء من مرحلة التصويت وفرز الأصوات التي تعكس حرص أبناء الإمارة على تلبية نداء صاحب السمو حاكم الشارقة، ومشاركتهم في صنع القرار.

كما أعلن المستشار منصور بن نصار عن الفائزين في الدائرة الانتخابية لمدينة خورفكان، وهم محمد عبدالله عبدالرحمن الريسي (475 صوتاً)، وعبدالله إبراهيم موسى عبدالله (457 صوتاً)، وعبدالله موسى إسماعيل البلوشي (419 صوتاً).

أما الاحتياط، فهم: خالد أحمد بوهندي المنصوري (397 صوتاً)، وأحمد عبدالله الجراح الحمادي (380 صوتاً)، ومحمد عيسى محمد الحوسني (359 صوتاً).

وأعلن عن الفائزين في الدائرة الانتخابية لمدينة كلباء، وهم عبدالله إبراهيم عبدالله الدرمكي (664 صوتاً)، وعبدالله مراد ميرزا عبدالنبي (620 صوتاً)، وحميد جاسم حميد السويجي (553 صوتاً).

والاحتياط، عبيد المختن (367 صوتاً)، وعيسى الدرمكي (323 صوتاً)، ونجاح التفاق (209 أصوات)

وأعلن عن فوز عفراء خادم حليس الكتبي بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة البطائح بنيلها 145 صوتاً، فضلاً عن فوز عبدالله مهير بليشة الكتبي بقائمة الاحتياط ب 110 أصوات.

وكشف عن أن نسبة التصويت في منطقة البطائح بلغت 72.9%، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في المنطقة 797 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 581.

وأعلن ابن نصار فوز عبدالله مصبح سعيد الكتبي بعضوية المجلس عن منطقة مليحة ب 310 أصوات.

وكشف عن أن نسبة التصويت في المنطقة بلغت 77.7%، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في المنطقة 1240 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 963.