السماح بتجديد عقد عمل من تجاوز 60 عاماً من العمالة المساعدة

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن السماح لمن تجاوز سن 60 عاماً من العمالة المساعدة بتجديد عقود عملهم وفقا لثلاثة شروط.

وأوضح خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة «أن خطوة الوزارة تأتي في إطار الحرص على تلبية احتياجات أصحاب العمل والأسر في الدولة والذين يرغبون في الإبقاء على من يعمل لديهم بمهن العمالة المساعدة لسنوات طويلة ويرون أن عطاءهم لم يتأثر بكبر سنهم».

وقال إنه يشترط لتجديد عقود من تجاوز 60 عاماً من العمالة المساعدة ثبوت اللياقة الصحية لقيامهم بالعمل المكلفين به وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الجهات الحكومية الرسمية فضلا عن التزام صاحب العمل بتحمل كامل التكاليف المالية الفعلية للعلاج الطبي للعامل داخل الدولة وكذلك اشتراط وجود موافقة من باقي الجهات المختصة على استمرار إقامة العامل المساعد في الدولة.

واشار إلى أن تجديد العقود للفئات المستهدفة يتم من خلال اتباع الإجراءات المعمول بها لتجديد العقود باستثناء فئتي العامل والبحار حيث تتطلبان موافقة خاصة من قبل الوزارة وذلك بالإضافة إلى الشروط الثلاثة المطلوب استيفاؤها لتجديد عقود عمل من تجاوز 60 عاما من العمالة المساعدة، نظراً لطبيعة العمل الذي تقوم به هاتان الفئتان من العمال. يذكر أن مهن عمال الخدمة المساعدة هي: مستخدم، بحار، حارس، راعي، سايس، مضمر، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني،مدرب خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص وسائق خاص. وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن تصاريح العمل الجديدة للعمالة المساعدة لا يتم إصدارها لمن تجاوز سن 60 عاما الا في حالات العمالة المتواجدة في الدولة والتي انتهت عقود عملها بشرط عدم مضي أكثر من ثلاثة أشهر يتم احتسابها من تاريخ انتهاء العقد وحتى ارتباط العامل المساعد بعقد عمل جديد مع صاحب عمل آخر أو أسرة أخرى غير التي عمل لديها سابقا. ويتيح تطبيق «تدبير» في متجري جوجل بلاي وأبل ستور للمتعاملين العديد من الخدمات لا سيما ما يتعلق منها بالباقات التي توفرها مراكز «تدبير» والتي تشمل (الباقة التقليدية) وتوفر خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامان و( الباقة المؤقتة) التي توفر العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.