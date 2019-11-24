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وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب إثر إطلاق الغاز والرصاص وسط الناصرية.
وأضافت أن 3 قتلى و15 جريحا سقطوا من جراء الاشتباكات، فيما استقبلت مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية عشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين.
ويأتي ذلك بعد وقوع مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين قرب جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.
وأفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل متظاهر وجرح 12 آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة.
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وذكرت المصادر أن قوات الأمن أطلقت الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في شارع الرشيد بالقرب من جسر الأحرار.
وكان 15 قتيلا وأكثر من 100 جريح سقطوا خلال 3 أيام من الاشتباكات المتواصلة في هذه المنطقة.
من جانب آخر، أفادت مصادرنا في العراق بإعلان العصيان المدني الشامل في محافظة النجف ابتداء من يوم الأحد.
ويشمل العصيان إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والجامعات وكافة الدوائر الحكومية وإغلاق الشوارع الرئيسية.
وسيقوم المحتجون بتوزيع الأعلام العراقية لرفعها فوق أسطح المباني في النجف.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة لـ"تظاهرة مليونية" في بغداد.. وقتلى وجرحى بالناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.