دعوة لـ"تظاهرة مليونية" في بغداد.. وقتلى وجرحى بالناصرية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty اشتباكات وقعت بين المتظاهرين والأمن العراقي بالناصرية

وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب إثر إطلاق الغاز والرصاص وسط الناصرية.

وأضافت أن 3 قتلى و15 جريحا سقطوا من جراء الاشتباكات، فيما استقبلت مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية عشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين.

ويأتي ذلك بعد وقوع مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين قرب جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.

وأفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل متظاهر وجرح 12 آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة.

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وذكرت المصادر أن قوات الأمن أطلقت الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في شارع الرشيد بالقرب من جسر الأحرار.

وكان 15 قتيلا وأكثر من 100 جريح سقطوا خلال 3 أيام من الاشتباكات المتواصلة في هذه المنطقة.

من جانب آخر، أفادت مصادرنا في العراق بإعلان العصيان المدني الشامل في محافظة النجف ابتداء من يوم الأحد.

ويشمل العصيان إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والجامعات وكافة الدوائر الحكومية وإغلاق الشوارع الرئيسية.

وسيقوم المحتجون بتوزيع الأعلام العراقية لرفعها فوق أسطح المباني في النجف.