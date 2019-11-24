شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: مقتل اثنين من المحتجين قرب البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر بالشرطة ومسعفون أن قوات الأمن العراقية قتلت اثنين من المحتجين على الأقل وأصابت أكثر من 70 بعدما استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات قرب ميناء أم قصر المطل على الخليج والواقع قرب مدينة البصرة.

وقال مسؤولون بالميناء إن العمليات لم تتأثر حتى الآن وإن الشاحنات ما زالت تدخل الميناء بصورة طبيعية.

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