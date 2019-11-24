الحدث: قتيلان و90 جريحا فى تظاهرات أم قصر بالبصرة العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية الحدث فى خبر عاجل لها أن الأحتجاجات فى العراق اليوم أسفرت عن سقوط قتيلين و90 جريحا فى تظاهرات أم قصر بالبصرة. وكان متظاهرين صباح اليوم قامو بحرق مبنى الوقف الشيعى فى محافظة ذى قار جنوبى العراق فى الوقت الذى قام فيه متظاهرين بقطع طرقاً وجسوراً رئيسية فى كل من البصرة وذى قار.

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