شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز : مقتل متظاهر في ميناء أم القصر بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية " سكاي نيوز " في خبر عاجل لها ، مقتل متظاهر في ميناء أم قصر في البصرة وذلك على خلفية موجة من الاحتجاجات التي تشهدها العراق.

فيما حرق متظاهرون صباح اليوم ، مبنى الوقف الشيعي في محافظة ذي قار جنوبي العراق في الوقت الذى قطع فيه متظاهرون طرقاً وجسوراً رئيسية في كل من البصرة وذي قار.