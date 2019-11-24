شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز : مقتل متظاهر في ميناء أم القصر بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية " سكاي نيوز " في خبر عاجل لها ، مقتل متظاهر في ميناء أم قصر في البصرة وذلك على خلفية موجة من الاحتجاجات التي تشهدها العراق.
فيما حرق متظاهرون صباح اليوم ، مبنى الوقف الشيعي في محافظة ذي قار جنوبي العراق في الوقت الذى قطع فيه متظاهرون طرقاً وجسوراً رئيسية في كل من البصرة وذي قار.
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز : مقتل متظاهر في ميناء أم القصر بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.