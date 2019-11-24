شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: القوات الأمريكية والكردية بسوريا تشن أكبر عملية عسكرية ضد داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت القوات الأمريكية وحلفاؤها من الأكراد السوريين، أكبر عملية عسكرية مشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، منذ أن أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال التحالف، الذى تقوده الولايات المتحدة، الليلة الماضية ، بحسب ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، إن المئات من القوات السورية الكردية الحليفة لواشنطن شاركت فى العملية العسكرية، فيما أعلن مسئولون بالتحالف، اعتقال العشرات من مسلحى داعش خلال العملية.

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وقالت الصحيفة، إن هذه العملية جاءت فى نفس يوم زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس للعراق وعمله على طمأنة حلفاء بلاده من الأكراد فى المنطقة، مشيرة إلى أن قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا فتح الباب لهجوم تركى عبر الحدود الشهر الماضى، تاركا الأكراد السوريين يواجهون عدوانا تركيا دمويا، فيما قال بنس إن التزام بلاده تجاه الأكراد السوريين والعراقيين لم يتغير.