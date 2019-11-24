شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: مقتل 3 محتجين فى الناصرية خلال فض الأمن العراقى مظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين فى مدينة الناصرية بجنوب العراق فى ساعة متأخرة الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الاقل. وذكرت المصادر أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية فى المدينة، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. Advertisements وأضافت المصادر أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا فى اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحى وعبوات الغاز المسيل للدموع.

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