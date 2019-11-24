شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المركزى السعودى: السيولة كبيرة جدا فى النظام المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ البنك المركزى السعودى اليوم الأحد إن القطاع المصرفى بالمملكة يتمتع بمستوى عال من السيولة، وذلك فى الوقت الذى تُقرض فيه البنوك المستثمرين الراغبين فى شراء الأسهم فى الطرح العام الأولى لشركة أرامكو السعودية.

وأبلغ المحافظ أحمد الخليفى مؤتمرا صحفيا "القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستوى عال جدا من السيولة بالمقارنة مع متطلبات بازل."

Advertisements

كان محافظ البنك قال في سبتمبر إنه لا يتوقع أن يؤثر إدراج أرامكو المزمع على السيولة في القطاع المصرفي، نظرا لسلامة جميع المؤشرات.