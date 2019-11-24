شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح الجوى العراقى يقصف أحد أوكار داعش فى محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الأحد أن سلاح الجو العراقي وجه ضربة جوية لأحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين، أسفرت عن مقتل جميع من فيه.

وأضافت الخلية ـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أن طائرات "إف ـ 16" العراقية دمرت وكرا لتنظيم "داعش" ، مؤكدة مقتل جميع من بداخله من عناصر إرهابية.

ولم يشر البيان إلى المزيد من التفاصيل.

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