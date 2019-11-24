وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلق مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وقال المركز، إن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: (مساعد أول علاج وتوسيع الأسنان. مساعد طبيب الأسنان . ممرض أول- الولادة / القبالة . مساعد علاج وتوسيع الأسنان. مشغل مستودع. محلل الأعمال – التخطيط. مساعد فني مختبر.أخصائي أول علاج طبيعي. ممرض أول – الطوارئ. طبيب جراح قلب . فيزيائي طبي) .

وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، إعتباراً من تاريخ 21 نوفمبر 2019م ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).