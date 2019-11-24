البنوك : توحيد الرسوم الإدارية على القروض غير ممكن

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن هناك 3 عناصر تعتمد عليها البنوك في تمويل الشركات؛ هي قوة تلك الشركات والأعمال التجارية القائمة والتدفقات المالية.

وبيّن حافظ وفقاً لـ “عكاظ”، أن لجوء البنوك للضمانات الهدف منه تقليل نسبة الخسائر، لافتاً إلى أن البنوك تتجنب الدخول في مشاريع عالية المخاطر دون وجود ضمانات لها.

وأضاف خلال ورشة لمناقشة الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية، أن الرسوم الإدارية التي تتقاضاها البنوك مقابل تمويل الشركات غير قابلة للتوحيد؛ لإتاحة وجود منافسة بين الجهات التمويلية.