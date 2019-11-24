التعليم: لا يجب إقحام المؤسسات التعليمية ومنسوبيها في المنافسات الرياضية

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، اليوم الأحد، أن وزارة التعليم تؤكد أن المؤسسات التعليمية لها رسائل تربوية لا تناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية الداخلية أو الخارجية.

وفي السياق نفسه، أوضحت ” الشهري ” أن التعليم يجب أن يبقى بعيدا عن أي انفعالات، أو تشجيع قد يفهم أنه انتقائي، وقد يكون له آثار تربوية غير مناسبة بين الطلاب والطالبات.

وأضافت أن الكادر التعليمي والإداري، على اختلاف ميولهم، أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات رياضية قادمة.