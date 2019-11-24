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استخراج طقم أسنان من بطن مريض بالمدينة

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج طقم أسنان من بطن مريض بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح فريق طبي متخصص بالجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، في استخراج طقم أسنان ابتلعه مريض بالخطأ.

وكان المريض يعاني من ألم في البطن، وبعد عمل الأشعة اتضح وجود طقم أسنان في المعدة، وعلى الفور تم عمل منظار علوي للمعدة واستخراج الطقم باستخدام حلقة معدنية للإمساك به.

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وتم التأكد من عدم وجود أي مضاعفات من خلال عمل منظار آخر أكد سلامة المريء والمعدة وعدم وجود نزيف – ولله الحمد-، ليغادر بعدها المريض للمنزل بصحة جيدة بعد الاطمئنان على سلامته.

 

 

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