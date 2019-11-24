شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع زيادة شدة البرد ليلاً مع دخول «الزبانا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال الباحث في شؤون الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد يشهد دخول منزلة “الزبانا”، وهو آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام.

وأوضح عبر تغريدة بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “موسم الزبانا أيامه (13) يوماً تزداد فيه برودة الجو ليلاً”، مشيراً إلى أن دخول الزبانا يوافق حالة ممطرة على المملكة -بمشيئة الله-.

وأضاف: “وقت أذان صلاة العصر قد بلغ أبكر مدى له في التقدم طوال العام، كذلك أذان صلاة العشاء، وتستمر زيادة الليل على حساب النهار، وهو آخر منزلة من منازل فصل الخريف”.