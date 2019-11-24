5 شائعات عن الميكرووايف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعرّفي معنا سيّدتي في هذه المجموعة من الصّور إلى 5 شائعات لطالما تناقلها النّاس عن الميكرووايف وضرره على الصحّة تبيّن أنّها خاطئة، لكي لا تصدّقيها بعد الآن.



"الميكرووايف يطهو الطّعام بشكلٍ كامل": خطأ، فهو لا يستطيع تسخين المأكولات شديدة السّماكة كاللّحوم غير المقطّعة. وهذا لأنّ الإشعاعات التي يبعثها تدخل الطّعام ب2-3 سنتيمترات فقط. إذًا، فاستخدمي الميكرووايف لإعادة تسخين الدجاج واللّحوم الحمراء بعد تقطيعها فقط وليس لطهيها.

"إشعاعات الميكرووايف تسبّب السرطان": خطأ، فالإشعاعات الصّادرة عنه صغيرة جدًا وتعمل على تحريك الجزيئيّات في الطّعام لتسخينه. لا تخرج هذه الإشعاعات إلى الخارج إلّا بكمّيات ضئيلة، وبالتّالي لا تؤثّر على صحّة الإنسان.

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"التسخين بالعلب البلاستيكيّة غير مضرّ": خطأ، فالعلب البلاستيكيّة تُدخل المواد الكيميائيّة إلى الطّعام، فلا تستعمليها للتّسخين. يُمكنكِ استبدالها بأطباق خاصّة للميكروويف أو أطباق مصنوعة من زجاج أو خزف.

"للميكرووايف تأثير سلبي في المواد الغذائيّة": خطأ، فالميكرووايف بحدّ ذاته لا يؤثّر سلبًا في الأطعمة. لكنّ تسخين بعض الأطعمة عامّةً يُفقدها بعض المواد الغذائيّة الموجودة داخلها وخاصّة تلك الغنيّة بالفيتامين Cومضادات الأكسدة.

"إعادة تسخين الباستا يجعلها صحّية أكثر": خطأ، فقد أظهرت تجربة عبر شاشة BBC انّ إعادة تسخين الباستا جعلها صحّيّة أكثر بعدما انخفصت نسبة السّكر في الدّم عند الأشخاص الذّين تناولوها. إلّا أنّ هذا الأمر غير مؤكّد بعد، ويحتاج العلماء دراسات وتجارب عديدة قبل اعتبار هذه المعلومة صحيحة بالكامل.